Rückschlag für den Neu-Albatros Spencer Butterfield: Nach gerade auskurierter Blessur im linken Sprunggelenk knickte der US-Amerikaner im Testspiel gegen Gran Canaria am vergangenen Dienstag erneut mit dem linken Fuß um und zog sich eine Bänderverletzung zu. Dies ergab eine Untersuchung am Freitag. Butterfield fällt nach Angaben des Vereins vier bis sechs Wochen aus - den Saisonstart am 30. September in Ulm wird der US-Profi somit sicher verpassen.

Der 24-jährige Shooting-Guard wechselte vor der Saison vom französischen Klub AS Nanterre nach Berlin. Butterfield ist ein exzellenter Dreierschütze, vergangene Saison gelangen ihm in einem Europe-Cup-Spiel elf Distanztreffer, Rekord - am Ende gewann sein Team diesen europäischen und den französischen Pokal.



Butterfield wurde ins All-Star-Team Frankreichs berufen, in gut 26 Minuten pro Spiel sammelte der 24-Jährige durchschnittlich 12,2 Punkte und 4,2 Rebounds, bei 41 Prozent Trefferquote von weit draußen. Zuletzt spielte er in der NBA Summer League für die Utah Jazz, den Klub seines Geburtsstaates.