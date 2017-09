Im Achtelfinale des Brandenburger Landespokals muss Titelverteidiger Energie Cottbus beim FSV Bernau antreten. Das ergab am Montag die Auslosung durch den dreimaligen Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel aus Potsdam. Cottbus führt die Tabelle der Regionalliga Nordost nach sechs Siegen in sechs Spielen souverän an und ist gegen den Brandenburgligisten klarer Favorit.