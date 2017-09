5:0 in der Regionalliga Nordost

Der FC Energie Cottbus behält in der Regionalliga Nordost auch weiterhin seine weiße Weste. Im sechsten Spiel fuhren die Lausitzer einen ungefährdeten 5:0-Sieg ein. In der Tabelle stehen sie damit mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz eins.

Es war eine einseitige Partie im Halberstädter Stadion an der Friedensstraße. Die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz untermauerte mit einer insgesamt überzeugenden Leistung ihre Ambitionen für den Aufstieg in die 3. Liga. Nach einem mutigen Start der Gastgeber übernahm Spitzenreiter Energie das Kommando. Es lief die 11. Minute: Abschlag von Energie-Tohüter Spahic, ein Pass, ein Schuss und Tor durch Fabio Viteritti zur schnellen Führung.

Nur sieben Minuten später ist es wieder Fabio Viteritti, der nach überlegter Flanke von Maximilian Zimmer erneut zur Stelle ist und mit seinem Doppelpack auf 2:0 aus Cottbuser Sicht erhöht. Es ist bereits der 7. Saisontreffer für den 24-jährigen Mittelfeldspieler. Streli Mamba sorgt mit dem 0:3 in der 35. Minute für eine komfortable und verdiente Halbzeitführung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert: überlegene Cottbuser, die einen Gang zurückgeschalten haben und dennoch den Spielverlauf klar dominierten. In der 70. Minute war es erneut Mamba, der nach einer Eingabe von Zimmer mit dem 0:4 sein achtes Saisontor erzielte und damit die Weichen klar auf den nächsten Sieg in Folge stellte. In der 76. Minute machte Marcelo de Freitas mit dem 0:5 den Sack zu.