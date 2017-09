Die Eisbären Berlin haben am zweiten Spieltag der DEL-Saison ihren ersten Sieg gefeiert. Bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven gewannen die Berliner klar mit 7:2.

Die Eisbären erwischten einen echten Traumstart: Gleich in der ersten Minute brachte Jamie MacQueen die Gäste in Führung. Danach entwickelte sich ein reger Schlagabtausch mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Doch es waren erneut die Eisbären, die in der 27. Minute durch Louis-Marc Aubry auf 2:0 erhöhten.