Mit einem 3:2-Sieg gegen die Kölner Haie schließen die Eisbären zum Spitzenreiter Augsburg auf. Am fünften Spieltag in der Deutschen Eishockey-Liga konnten sich die Berliner Fans über den vierten Sieg ihrer Mannschaft freuen. 9000 Zuschauer sahen ein ausgeglichenes und spannenden Spiel, in dem das entscheidene Siegtor durch den US-Amerikaner Sean Backman erst in der 54. Minute fiel.

Es hat sich einiges getan im Spiel der Berliner, verglichen mit der vergangenen Saison. Fünf Neuzugänge machen sich anscheinend bezahlt. Schon am Sonntag müssen die Eisbären wieder aufs Eis. Dann geht es gegen den Tabellenvierten aus München im Optimalfall wieder um drei Punkte, den fünften Sieg in Folge und die Spitzenposition in der Liga.