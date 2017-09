Hertha BSC hat sich im Bundesliga-Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim den erhofften Punkt gesichert. Drei Tage nach dem Remis in der Europa League gegen Bilbao gelang der Elf von Trainer Pal Dardai ein leistungsgerechtes 1:1 - und das in einem geschichtsträchtigen Spiel.

Es war das früheste Spiel der Bundesliga-Geschichte: Erstmals fand eine Partie zur Mittagszeit statt. Und so war auch das Tor des Ex-Herthaners Sandro Wagner zum 1:0 für Hoffenheim ein besonderes. Es fiel um genau 13.36 Uhr. Noch nie fiel ein Tor zu einer solch frühen Uhrzeit. Die 27.243 Zuschauer in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena sahen zunächst, wie Wagner kurz zuvor per Kopf noch an Rune Jarstein gescheitert war. Kurz darauf machte er es besser und köpfte nach einem Eckstoß ein. Den verdienten Ausgleich erzielte Alexander Esswein in der 55. Minute ebenfalls per Kopf.