Die Füchse Berlin mussten handeln: Die momentan schwierige Personallage mit drei verletzten Säulen der Mannschaft ließ dem bislang ungeschlagenen Tabellendritten der Handball-Bundesliga keine Wahl. Ohne Steffen Fäth, Marko Koplja und Bkjarki Elisson geht es am Donnerstag gegen den TVB Stuttgart (19 Uhr) - dafür aber mit Christoph Reßky. Das 22-jährige Berliner Eigengewächs wird in den kommenden beiden Saisonspielen gegen Stuttgart und in Gummersbach (28. September, 19 Uhr) wieder das Trikot seiner Füchse tragen.



Rückraumspieler Reißky ist mit einem Doppelspielrecht ausgestattet und läuft zurzeit für den TUSEM Essen in der zweiten Liga auf. Essens Sportlicher Leiter Herbert Stauber: "Partnerschaften sind keine Einbahnstraßen. Selbstverständlich geben wir Christoph für die beiden Spiele frei."