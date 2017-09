Steil, nah, laut! Das ist nach wie vor Herthas Vision von einer eigenen Fußballarena. Die aktuelle Heimstätte, das Berliner Olympiastadion, hat viel zu bieten: eine bedeutungsschwere Geschichte, eine spannende Architektur, dazu die schnellste und blaueste Bahn der Welt. Aber den Wunschvorstellungen des Berliner Bundesligisten entspricht der WM-Endspielort von 2006 nicht: er ist weder steil, die Zuschauer sind nicht nah dran am Spielgeschehen und so richtig laut ist die Arena erst bei einer hohen Auslastung. Für den Geschäftsführer der Hertha BSC Stadion GmbH, Klaus Teichert, ist klar: "Aus unserer Sicht geht steil, nah, laut im Olympiastadion nur, wenn dort keine Laufbahn ist."

In der Frage aller Fragen ist zwischen Senat und Verein bislang keine Annäherung zu erkennen. In den Haushaltsplänen von 2018 und 2021 findet sich aktuell kein Cent für einen Stadionumbau. Für den ehemaligen Berliner Finanzstaatssekretär und heutigen Stadionmanager Teichert kein Grund zur Beunruhigung: "Die parlamentarischen Beratungen haben gerade erst angefangen. Wir werden mal sehen, was die Sportpolitikerinnen und Sportpolitiker in den kommenden Monaten noch in den Haushalt einbringen."

Scheitern die Umbaupläne, möchte Hertha BSC das Projekt Neubau angehen, bevorzugt auf dem Olympiagelände. Nach wie vor steht die Frage im Raum, ob der Verein sich das überhaupt leisten kann? Bei vergleichbaren Stadionneubau-Projekten werden zwischen 2.000 und 9.000 Euro Baukosten pro Zuschauerplatz veranschlagt. Für die geplanten 50.000 Plätze in einer neuen Arena würde das bedeuten, dass die Kosten für einen Neubau zwischen 100 Millionen und 450 Millionen Euro betragen könnten. "Es wäre unseriös heute eine Zahl zu nennen", blockt Teichert die Kostenfrage ab, "die hängt von vielen Faktoren ab: Ausstattung, Lage, Ausrichtung, Technik und auch die Entwicklung bis 2025 spielen eine Rolle."