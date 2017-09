Salat, Reis und Nudeln stehen nur noch am Tag vor einem Spiel auf dem Speiseplan. In den Stunden vor Anpfiff sollen unter anderem Smoothies aus Mango und Grünkohl helfen, die letzten Kräfte zu mobilisieren.

In der Trainingswoche werden die Spieler auf dem Vereinsgelände bekocht, der neue Speiseplan wird künftig auch an die Hotels geschickt, in denen Hertha bei Auswärtsfahrten übernachtet. Allein im September reisen die Berliner nach Hoffenheim, Mainz und in der Europa League ins schwedische Östersund.