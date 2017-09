Vorsichtsmaßnahme bei Hertha BSC: Innenverteidiger Karim Rekik hat am Dienstag mit dem Training pausiert. Den Niederländer plagten zwei Tage vor dem Europa League-Auftakt gegen Atletic Bilbao Oberschenkelprobleme.

Rekik war vor dieser Saison von Olympique Marseille nach Berlin gewechselt und hat seitdem alle vier Pflichtspiele für Hertha absolviert. Trainer Pal Dardai will den 22-Jährigen über einen Einsatz am Donnerstag entscheiden lassen. "Es müsste gehen", so Herthas Chefcoach.