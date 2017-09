Sie sind das Traumpaar im Modernen Fünfkampf: Lena Schöneborn und Alexander Nobis. Die beiden Wahl-Berliner heiraten am Wochenende in Brandenburg. Wie die beiden Topathleten sich ihre Zukunft vorstellen, verraten sie im rbb-Interview. Von Jonas Schützeberg

Bei der gerade zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft in Kairo gewann Schöneborn Gold mit der Staffel und Bronze in der Team-Wertung. Sie sei jetzt, mit 31 Jahren, in einem Alter, in dem sie sich sportlich keine langfristigen Ziele mehr setzen wolle. Die Olympischen Spiele in Tokio 2020 etwa seien zu weit weg: "Ich will nicht, dass meine Karriere irgendwann mit einer Verletzung auströpfelt. Lieber steige ich auf einem guten Niveau vorher aus." Wie Lena Schöneborn sich ihr Karriereende vorstellt, wolle sie sich jetzt im Herbst überlegen.