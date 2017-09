Vor rund 5.000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle konnte Huck nur in den ersten beiden Runden mithalten, dann geriet er zusehends in Bedrängnis und kassierte schwere Treffer. In der zehnten Runde konnte er sich überhaupt nicht mehr gegen den bärenstaken Usyk wehren. Der Ringrichter brach den Kampf ab, damit siegte der Ukrainer durch technischen K.o.

Für Profiboxer Marco Huck ist die neue Turnierserie um die Muhammad-Ali-Trophy bereits nach dem ersten Kampf beendet. Der in Berlin aufgewachsene Boxer hatte am Samstagabend im Viertelfinale der World-Boxing-Super-Series (WBSS) gegen WBO-Weltmeister Alexander Usyk aus der Ukraine keine Chance.

Für den hoffnungslos unterlegenen Huck war es die fünfte Niederlage im 41. Profi-Fight - und die zweite deutliche Niederlage innerhalb von fünf Monaten. Der Berliner hatte zuvor am 1. April gegen den Letten Mairis Briedis auch den international zweitklassigen IBO-Weltmeistertitel verloren.

Für den ehemaligen WBO-Weltmeister (2009 - 2015) dürfte die beste Zeit seiner Karriere damit endgültig vorbei sein. Möglich, dass er die Boxhandschuhe ganz an den Nagel hängt. Seit 2013 lebt der zweifache Vater in seiner alten Heimat Serbien und will sich dort ein zweites Standbein in den Immobilienbranche aufbauen.



In der erstmals ausgetragenen World-Boxing-Super-Series steigen im Cruisergewicht und im Supermittelgewicht jeweils acht der weltbesten Faustkämpfer in den Ring. Die Kämpfe

werden im K.o.-Modus ausgetragen. Wer den Pokal will, muss dreimal gewinnen. Das Viertelfinale wird im September/Oktober ausgetragen. Das Halbfinale folgt im Januar/Februar 2018. Das Finale schließt sich im Mai 2018 an.