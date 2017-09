Straßen-Weltmeisterschaft in Bergen

Die Cottbuserin Stephanie Gaumnitz hat zum Auftakt der Straßen-Weltmeisterschaften in Bergen mit dem deutschen Frauen-Radrennstall Cervelo-Bigla am Sonntag die Bronzemedaille im Mannschaftszeitfahren gewonnen. Das Team, in dem neben Gaumnitz auch die deutschen Fahrerinnen Lisa Klein und Clara Koppenburg antreten, hatte nach 42,5 Kilometern einen Rückstand von 28,03 Sekunden auf die siegreiche niederländische Mannschaft Sunweb. Das zweite deutsche Team Canyon SRAM mit Ex-Weltmeisterin Lisa Brennauer musste sich mit dem vierten Platz (+1:04,79 Minuten) begnügen.