Als Rune Jarstein im Februar 2009 in einem Freundschaftsspiel gegen Deutschland zwischen den Pfosten stand, ahnte der damals 24-jährige Keeper von Rosenborg BK noch nicht, was ihm an diesem Septemberabend 2017 blühen sollte. Die norwegische Nationalmannschaft konnte sich aufgrund einer stabilen Defensivleistung mit 0:1 in Düsseldorf gegen den Vize-Europameister Deutschland durchsetzen. An diesem Abend waren unter anderem mit von der Partie: Michael Ballack, Torsten Frings und Miroslav Klose – außerdem ein gewisser Per Ciljan Skjelbred, wie Jarstein ebenfalls heute bei Hertha unter Vertrag.