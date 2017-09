Mit seinen Jungs hängt Michel Funke an den Warschauer Bänken in Berlin-Friedrichshain ab. Er beobachtet entspannt, was die anderen so zeigen. Anfahren, gekonnt auf die Kante einer Bank springen, mit dem Board drauf weiter rutschen und mit einem Drehsprung wieder landen. Das Gleiten auf den Kanten nennen sie grinden. Besonders heftig wird es, wenn der Grind mit einem Sprungtrick endet. Dabei dreht sich der Skater mit dem Board oder das Brett wirbelt wild unter den Füßen vor der Landung. Sieht spektakulär und gelenkbrecherisch zugleich aus.