Es ist ein "unfassbar geiles Gefühl, wieder zu turnen." Andreas Toba ist wieder da. Und wie! Zur Zeit bereitet er sich im Bundesleistungszentrum Kienbaum auf die Turn-Weltmeisterschaften vor, die vom 2. bis zum 8. Oktober im kanadischen Montreal stattfinden werden.

Vor Jahresfrist hatte sich Toba bei den Olympischen Spielen am Pauschenpferd das Kreuzband gerissen. Dennoch turnte er seine Übung durch und verhalf so der deutschen Riege zur Teilnahme am Mannschafts-Finale. Der letzjährige deutsche Mehrkampfmeister war nach diesem selbstlosen Auftritt in Rio mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Bambi.

Anfang September gelang Toba die Rückkehr in die Garde der deutschen Spitzenturner. Bei der WM-Qualifikation in Stuttgart löste der Hannoveraner die Fahrkarte zu den Welttitelkämfen. Dieser Tage holen sich der 26-Jährige und die deutsche Männerriege für die in einer Woche beginnende WM den letzten Schliff im Bundesleistungszentrum Kienbaum.

Sendung: rbb UM6, 28.09.2017, 18.00 Uhr