Marco Huck fordert in Berlin den Weltmeister heraus

In der neu aufgelegten "World Boxing Super Series" hat Ex-Champion Marco Huck nur Außenseiterchancen. Bei der Weltpremiere in der Max-Schmeling-Halle trifft er am Samstag auf den aktuellen WBO-Weltmeister im Cruisergewicht, Aleksandr Usyk aus der Ukraine. Für Huck ist es die wohl letzte Chance.