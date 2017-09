Ende September dribbelt Alba Berlin in die Saison, der Klub-Manager Marco Baldi muss nach der enttäuschenden Spielzeit wieder mal einen Neustart moderieren. Im Interview erzählt er, welchen Wert die Jugendarbeit dabei hat - und ob er nach all den Jahren noch nervös wird.

Marco Baldi lenkt die Geschicke bei Alba Berlin seit 27 Jahren, mit Neustarts hat der 55-jährige Schwabe reichlich Erfahrung. "Aber die Grundaufregung, dieses Count-Down-Grummeln im Magen bleibt, sonst kann man das Ganze auch nicht mit der Intensität und Leidenschaft machen", sagte der braungebrannte Baldi am Donnerstag in der Dachlounge bei radioeins. Auf Albas letzter Testspielreise in Spanien habe er nochmal schnell Sonne getankt: "Ich weiß ja, was die nächsten Monate in Berlin auf uns zukommt."

Neben dem mutmaßlich grauenerregenden Herbst und Winter soll das vor allem spannender Basketball sein. Der 70 Jahre alte Coach Aíto García Reneses hat das Mandat, Alba wieder auf Schlagdistanz zu den Favoriten Bamberg und Bayern zu bringen. "Wir haben mit Aíto einen neuen Trainer, eine spanische Legende, die dem Ganzen auch einen sehr starken eigenen Stempel aufdrückt", sagte Baldi bei radioeins.

Sechs neue Profis hat Alba verpflichtet, dazu den Etat etwas steigern können, neun Spieler haben Berlin verlassen - wie sich das Team beim Start am 30. September in Ulm schlägt, ist angesichts dieser vielen Änderungen schwer einzuschätzen. Auch, weil die Leistungsträger Spencer Butterfield, Niels Giffey und Bogdan Radosavljevic verletzt sind. "Wir werden nicht von Anfang an alles rocken und alle umhauen, sondern bisschen Zeit brauchen, bis sich das etabliert", sagte Baldi.