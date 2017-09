Die Basketballer von Alba Berlin haben am Samstag in ihrer Trainingshalle in Berlin-Mitte ein nicht-öffentliches Testspiel gegen den Ligakonkurrenten medi Bayreuth mit 73:77 (42:42) verloren. Bester Werfer war Aufbauspieler Payton Siva mit 13 Punkte, Neuzugang Luke Sikma kam auf 12 Zähler.

Positiv aus Berliner Sicht war das Comeback von Kapitän Niels Giffey, der in zehn Minuten vier Punkte und zwei Rebounds markierte. Der Litauer Marius Grigonis kam bei seinem Debüt für Alba Berlin auf acht Punkte und vier Assists.

Es war der letzte Test von Alba Berlin vor dem Bundesligastart. Die Berliner beginnen die Spielzeit am 30. September auswärts bei ratiopharm Ulm.