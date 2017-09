Axel Kruse gegen Borussia Dortmund. (Quelle: imago)

"Ich kleiner, doofer Ossi aus einem 200-Seelen-Kaff in Mecklenburg durfte in der Bundesliga spielen, ich hab Glück gehabt, bin ein Stück die Treppe nach oben gekommen, ein gelebter Traum!" (Über seine ersten Einsätze in der Bundesliga nach der Flucht aus der DDR. Kruse war 1989 geflohen und direkt mit Zweitligist Hertha aufgestiegen.)