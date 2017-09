Berliner scheitert in Hamburg

Bronzemedaille gewonnen, Finale verpasst: Abbas Baraou hat bei der Weltmeisterschaft der Amateur-Boxer in Hamburg das Halbfinale verloren. Der Berliner Boxer unterlag am Freitag dem Kubaner Roniel Blue Iglesias mit 1:4. Einen Kampf um Platz drei gibt es nicht, der 22-Jährige hat damit die Bronzemedaille gewonnen.

Baraou zog 2014 nach Berlin und wurde in der sportorientierten Werner-Seelenbinder-Schule in Hohenschönhausen ausgebildet. Auf die WM bereitete er sich mit Ralf Dickert vor. Der Berliner Landestrainer betreute ihn auch in Hamburg während der Kämpfe.