Mit dem Beachvolleyballplatz sollte ein temporärer Treffpunkt für junge Menschen, die sich im Bereich des Fernsehturms aufhalten, aufgebaut werden. Junge Menschen aus allen Bezirken Berlins sowie Gäste aus Deutschland und der ganzen Welt nutzen den öffentlichen Raum Alexanderplatz und die Grünanlage am Fernsehturm als Treffpunkt und Aufenthaltsort, darunter seit Sommer 2015 viele junge Geflüchtete. Immer wieder kommt es am Alexanderplatz zu Gewalttaten: Beachvolleyball soll die Jugendlichen von dummen Gedanken ablenken, denn diese entstehen oftmals aus Langewelie.

Ein paar Quadratmeter Sand symbolisieren so viel in diesen Tagen. "Die Kollegen und Kolleginnen sprechen Leute am Platz an", sagt Tino Kretschmann, Koordinator des Projekts JARA vom Moabiter Ratschlag e.V. "Die gehen halt hin und fragen einfach, ob die Lust haben zu spielen. Das sind tendenziell jüngere Leute, alle unter 27, vor allem Geflüchtete."

Während Kretschmann von dem Projekt erzählt, formieren sich zwei Mannschaften auf dem Beachvolleyballfeld und beginnen gegeneinander zu spielen. Wobei in diesem Fall gegeneinander durch das Wort miteinander ausgetauscht werden sollte. Das Netz trennt zwar beide Teams, der Sport vereint jedoch die Spieler. Die Resonanz der ersten Wochen ist groß, ähnlich verhält es sich mit dem Spaßfaktor.