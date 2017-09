Final-Niederlage am Timmendorfer Strand

Es war ein insgesamt enges Finale bei den deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften am Timmerndorfer Strand. Melanie Gernert aus Forst, die für den VCO Berlin in der Bundesliga spielt, und ihre Partnerin Tatjana Zautys mussten sich den Weltranglisten-Dritten Chantal Laboureur und Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) in drei Sätzen geschlagen geben.

Im ersten Satz ließen die Favoritinnen dem Team um Melanie Gernert keine Chance: Mit 21:11 ging der erste Durchgang klar verloren. Im zweiten Satz drehte sich dann die Partie und wurde wesentlich ausgeglichener. Nach großem Kampf und spannenden Ballwechseln holten sich Gernert/Zautys den zweiten Satz knapp mit 21:18.