Union Berlin vor dem 7.Spieltag - Auftanken gegen Kaiserslautern

25.09.17 | 15:02 Uhr

An der "Eisernen Zapfstelle" in Schöneweide können die Fans heute vor dem Spiel gegen den Tabellenletzten Kaiserslautern nochmal auftanken. Fünf Spiele in Folge ohne Sieg: Union Berlin hängt im Mittelfeld fest - da muss jetzt endlich was passieren. Von Torsten Michels



Kraftstoff für alle - so lautet das Motto der "Eisernen Zapfstelle" im Industriegebiet Oberschöneweide. Hier gibt es alles, was das Fußball-Herz braucht, und über allem steht der 1. FC Union: Die Zapfsäulen und die Wassereimer sind mit dem Vereinslogo versehen, Fanartikel werden angeboten. Bereits 2011 hatte die Tankstelle eines namhaften Mineralöl-Herstellers am Adlergestell Ecke Michael-Brückner-Straße ein "eisernes" Gewand erhalten. Seitdem präsentiert sich die Tanke auch als "Heimathafen" des Union-Mannschaftsbusses. Die vorherrschenden Farben sind Rot und Weiß.



Tankwart würde "offensiver spielen"

In dem Industriegebiet haben Anfang des 20. Jahrhunderts die "Schlosserjungs" aus den Montagehallen Fußball gespielt - daher rührt auch der Schlachtruf "Eisern Union". Heute wird hier nicht mehr gebolzt, sondern nur noch aufgetankt. Scheiben werden geputzt und das mit "eiserner" Unterstützung des Vereins. Für Kurz- und Fernreisen haben die Verantwortlichen eine Landkarte angebracht mit den aktuellen Reisezielen des Teams. Aber auch weitgereiste Gäste kommen an der Zapfstelle vorbei. An diesem Montag sind es die bisher sieglosen Gäste aus Kaiserslautern. Dem Team gelang unter Trainer Norbert Meier in sechs Spielen kein einziger Sieg, am Mittwoch wurde der Trainer entlassen. Aber auch für den 1. FC Union Berlin läuft es seit Wochen sportlich nicht rund. Fünf Spiele in Folge ohne Sieg, da muss jetzt endlich etwas passieren, meint Daniel Zwick, Kassierer an der eisernen Zapfstelle: "Ick würde offensiver spielen, also Hartel, Kreilach offensiv, eine Spitze, zwei Außen, hinten die Viererkette, das reicht".

"Unterm Strich geht es um Punkte"

Union-Trainer Jens Keller sagt über die Ausgangslage vor dem Spiel gegen den Tabellenletzten: "Die Situation ist nicht komfortabel. Wir haben eine kleine Krise und kleine Durststrecke." Und tatsächlich, sein Team hängt im Mittelfeld fest. Auch in den letzten Heimspielen gegen Eintracht Braunschweig und Arminia Bielefeld gelang jeweils nur ein mageres 1:1.

Pünktlich vor dem Heimspiel am Abend in der Alten Försterei können die Berliner erst einmal aufatmen. Gegen den 1. FC Kaiserslautern stehen Toni Leistner, Christopher Trimmel, Felix Kroos, die beiden Angreifer Sebastian Polter und Simon Hedlund am Montagabend wieder in der Startelf. Cheftrainer Jens Keller bringt es kurz vor dem Anpfiff auf den Punkt "Unterm Strich geht es um Punkte. Wenn wir die haben, ist es gut, wenn wir die nicht haben, dann ist es Scheiße".

Jens Keller wirkt besorgt

Nur noch wenige Restkarten für die Haupttribüne

Kurz vor acht wird die Alte Försterei wieder voll sein. Die Stehplätze sind ausverkauft, an der Abendkasse gibt es nur noch wenige Restkarten für die Haupttribüne und im Gästeblock. Die Pfälzer werden zur Verstärkung rund eintausend Fans zur Unterstützung mitbringen. Union-Fan Daniel Zwick kann leider nicht live dabei sein. Tanke statt Alte Försterei, für einen eisernen Fan nicht gerade super: "Ich stehe an der Kasse, ja. So ein Dienstplan ist nicht so DFB-konform, das ist leider blöd." Ob der Mannschaftsbus der Lauterer vor dem Spiel noch auftankt, ist nicht bekannt. Klar ist nur, dass Nachwuchsleiter Manfred Paula und U19-Coach Alexander Bugera als Interimstrainer im Bus und auf der Bank der Gäste sitzen werden. Die Pfälzer haben in dieser Saison nur magere zwei Punkte eingefahren. Wenn es nach Union-Fan Daniel Zwick geht, fahren die Gäste kurz vor Mitternacht auch ohne Zählbares wieder ab. Die drei Punkte sollen in Berlin bleiben - es muss endlich was passieren.