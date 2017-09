Die Handball-Füchse aus Berlin behalten in der noch jungen Bundesliga-Saison eine reine Weste: Beim SC Magdeburg feierten die Berliner am Donnerstagabend den zweiten Sieg im zweiten Spiel und schoben sich vorerst auf den zweiten Tabellenplatz vor.

Obwohl an diesem Wochende bereits der vierte Bundesliga-Spieltag ansteht, haben sich die Füchse mit 4:0 Punkten bereits auf den zweiten Tabellenplatz vorgeschoben. An den beiden ersten Spieltagen hatten die Berliner wegen der Club-Weltmeisterschaft noch pausiert.

Die Füchse aus Berlin bleiben auf Erfolgskurs. Am Donnerstagabend gewann der Handball-Bundesligist beim SC Magdeburg mit 30:26 (13:13) und feierte damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Für den SCM war es die zweite Niederlage in Folge.

Der SC Magdeburg leistete sich gleich zu Beginn zwei Anspielfehler, die die Berliner geschickt zur Führung nutzten (0:2/3. Minute). Auch in der Folgezeit profitierten die Füchse von schwachen Anspielen oder Abschlüssen der Gastgeber - doch zunächst blieb das Spiel noch ausgeglichen. Dafür verantwortlich war vor allem der Magdeburger Torwart Jannick Green, der sein Team mit insgesamt zehn Paraden, darunter zwei Siebenmeter, im Spiel hielt. So wechselte die Führung hin und her, und es ging mit 13:13 in die Pause.



Auch in der zweiten Halbzeit fanden die Gastgeber nie ein probates Mittel gegen die 6:0-Deckung der Berliner. Eine erste Drei-Tore-Führung der Füchse (14:17/36.) konnte der SCM zwar noch ausgleichen und sogar selbst in Führung gehen (20:19/43.). Danach gelang Magdeburg aber nichts mehr, Berlin führte wieder (20:21/46.) und brachte das Spiel souverän ins Ziel.

Beste Werfer vor 6.472 Zuschauern waren Robert Weber (7/2) bei den Gastgebern und Steffen Fäth (10) bei den Berlinern.