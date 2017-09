Vor einer enttäuschenden Kulisse von nur rund 25.000 Zuschauern ist Fußball-Bundesligist Hertha BSC am Donnerstagabend mit einem Remis in die Europa League gestartet. Nach acht Jahren Abstinenz fiel die Rückkehr ins internationale Geschäft eher durchwachsen aus. 0:0 hieß es nach 90 Minuten gegen Athletic Bilbao aus Spanien.

Bei Hertha dagegen lief in der ersten Halbzeit nicht viel zusammen, zu oft landete der Ball beim Gegner. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte kann sich das Team von Trainer Pal Dardai eine erste echte Torchance erarbeiten, doch der Dropkick von Vladimir Darida rauscht über das Tor von Bilbao-Keeper Iago Herrerin.

Die Gäste aus dem Baskenland begannen hochmotiviert und ließen Hertha in der ersten Halbzeit lange Zeit nicht zur Entfaltung kommen. Schon in der zweiten Minute brannte es im Strafraum der Berliner lichterloh: Aritz Aduriz kommt auf der linken Seite zum Schuss, doch Thomas Kraft kann zur Ecke klären. Und nur sieben Minuten muss Kraft erneut seine Klasse beweisen, um einen frühen Rückstand zu verhindern.

Nach der Pause läuft es dann für die Hertha sehr viel besser. Mehr und mehr beherrschen die Berliner das Spiel und sind deutlich mehr in Ballbesitz, doch Zählbares springt nicht dabei heraus. So scheitert Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic in der 61. Minute an Herrerin, und auch beim Schuss von Salomon Kalou von der linken Seite (76.) hat der Spanier noch rechtzeitig die Hände am Ball.

So bleibt es bis zum Ende beim 0:0, doch immerhin können sich die Berliner nach acht Jahren Europapokal-Abstinenz in der Gruppe J über den ersten Punktgewinn freuen.

