BR Volleys kassieren Niederlage in Warschau

Die Berlin Volleys haben im Rahmen eines Vorbereitungsturniers auf die Bundesliga in Polen verloren. Nach einem Sieg gegen Espadon Stettin am Mittwoch mussten sich die Volleys am Samstag Onico Warschau mit 1:3 geschlagen geben.

Der deutsche Volleyball-Meister konnte lediglich den dritten Satz für sich entscheiden (18:25, 28:30, 25:17, 19:25). Paul Carroll war mit 22 Punkten der erfolgreichste Angreifer auf Seiten der Berliner. Am Sonntag treffen die Volleys nun im Spiel um Platz drei auf Jastrzebski Wegiel, ebenfalls ein polnischer Klub.