Das war ein gelungener Einstand für die Fußball-Frauen aus Potsdam: Am Sonntag gelang dem 1. FFC Turbine gegen den USV Jena ein glatter 4:1-Sieg. Die meisten Tore fielen dabei allerdings erst in der zweiten Halbzeit.

Turbine Potsdam ist mit einem Heimsieg in die neue Saison der Frauen-Fußball-Bundesliga gestartet. Die Brandenburgerinnen bezwangen den USV Jena am Sonntag trotz einiger Schwierigkeiten mit 4:1 (1:0).

Die Vorjahres-Dritten aus Potsdam mussten trotz drückender Überlegenheit bis kurz vor der Pause warten, ehe Bianca Schmidt nach einem Pass von Svenja Huth die Führung gelang (43. Minute). Nur 40 Sekunden nach dem Seitenwechsel traf Olympiasiegerin Huth selbst zum 2:0.

In der 48. Minute nutzte Jena eine Verwirrung im Turbine-Strafraum: Karoline Heinz gelang ein schöner Schuss in den Winkel und damit der 1:2-Anschlusstreffer. Huth (86.) und die eingewechselte Anna Gasper (88.) sorgten mit ihren Toren in der Schlussphase für den standesgemäßen 4:1-Endstand.



Bitter für die Gäste aus Jena: Die belgische Nationaltorhüterin Justien Odeurs verletzte sich bei einer Parade an der linken Schulter und musste ausscheiden (40.). Die für sie eingewechselte Stina Johannes musste kurze Zeit später gleich den ersten Torschuss passieren lassen.