Der 24-Jährige ist aber nicht der einzige Amerikaner im Team. Mit Zac Christian aus Utah und Byron Jackson aus Connecticut gibt es zwei weitere Spieler aus Übersee. Nach ihrer Zeit auf dem College wollten sie weiter Football spielen. "Ich liebe diesen Sport. Ich habe auch andere Sachen ausprobiert, aber Football ist mein Leben", sagt Byron. Sein Spitzname ist "the bus", weil er seine Gegner auf dem Spielfeld regelrecht überroll. Für die große Karriere in den USA reichte es aber trotzdem nicht. Und so kamen Byron und Zac als Profis nach Cottbus, sehr zur Freude von Cheftrainer Jörg Steudtner: "Wir haben hier in Cottbus 30 bis 40 Spieler im Team, die in sechs verschiedenen Positionsgruppen trainieren müssen. Und dafür müssen wir vernünftiges Training anbieten. Deshalb haben wir die drei geholt."

Und gewonnen hat seine Mannschaft in dieser Saison recht oft, dank der Hilfe aus Übersee. Sogar am Aufstieg wurde geschnuppert, ganz gereicht hat es aber nicht. Das steht vor dem letzten Saisonspiel am Sonntag gegen Leipzig schon fest. "Es ist nicht so schlimm, dass es nicht geklappt hat. Das wäre finanziell schwierig geworden. So haben wir jetzt ein Jahr lang Zeit, Grundlagen zu schaffen, dass es nächstes Jahr dann hoch geht und wir in der zweiten Liga spielen."



Und das natürlich mit Zac, Byron und Alex, die in der nächsten Saison vielleicht sogar noch einen vierten Landsmann in Cottbus begrüßen dürfen. Entsprechende Gespräche laufen bereits.