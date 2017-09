Nach der L.A.-Impfkur - Aufgepäppelte Eisbären sind voll im Soll

16.09.17 | 16:15 Uhr

Drei von insgesamt 52 Spieltagen der DEL-Hauptrunde sind absolviert - und die Eisbären Berlin können erst einmal durchschnaufen. Mit sechs Punkten stehen sie auf Platz 4 - dort, wo sie im Frühjahr auch landen wollen. Es geht also wieder bergauf. Von Stefan Frase

Als die Eisbären zum Saisonauftakt im Heimspiel gegen die Nürnberg IC Tigers, einen der meistgenannten Meisterschafts-Favoriten, im ersten Drittel wie die Feuerwehr loslegten und durchaus höher als nur 2:0 hätten führen können, traute man seinen Augen kaum. So offensivstark und voller Power kannte man den DEL-Rekordmeister gar nicht mehr. Doch nach dem Spiel stand eine bittere 2:4-Niederlage zu Buche, weil die Eisbären plötzlich von ihrer Linie abgekommen waren und jegliches Selbstvertrauen in der Kabine gelassen hatten.



Zwei völlig unterschiedliche Gesichter in einem Match und somit ein misslungener Start. Aber schon zwei Tage später belehrte das Krupp-Team alle Zweifler eines besseren, indem es die Fischtown Pinguins mit einem 7:2-Auswärtssieg in Bremerhaven vom Eis fegte. Im dritten Spiel legten die Eisbären nach und drehten ein fast schon verloren geglaubtes Match gegen die Grizzlys aus Wolfsburg im Schlussdrittel durch zwei beherzte Treffer ihres Kapitäns André Rankel noch zu einem letztlich verdienten 2:1-Sieg.

Aber das ist erst der Anfang. Nach drei Partien der Mammut-Hauptrunde mit insgesamt 52 Spielen lassen sich noch keine Schlüsse ziehen, wo das neuformierte Eisbären-Team tatsächlich steht und ob es in der Lage ist, um den Titel mitspielen zu können. Nachdem sich die Hauptstädter in der letzten Saison nach einer äußerst mäßigen Vorrunde dann in den mühsam erreichten Play Offs deutlich steigern konnten und erst im Halbfinale am späteren Meister aus München scheiterten, sind die Erwartungen jetzt natürlich groß.

Ferngesteuert aus Los Angeles

Peter John Lee, der langjährige Manager der Eisbären, muss seit einigen Monaten häufiger über den großen Teich telefonieren und Bericht erstatten. Der Eisbären-Geldgeber, die Anschutz Entertainement Group (AEG), fand das Geschehen bei seiner Berliner Außenstelle zuletzt nicht mehr so lustig und verstärkte deshalb seinen Einfluss. Oder anders gesagt: Die Kalifornier haben die wirtschaftliche und sportliche Kontrolle übernommen. Sie investierten und krempelten auch das sportliche Gesicht um.



Stéphane Richer, der ehemalige Sportdirektor des aufgelösten Anschutz-"Bruders" Hamburg Freezers, wurde vor Saisonbeginn zum neuen Sportdirektor ernannt. Headcoach Uwe Krupp bekam mit dem Kanadier Clement Jodoin und Ur-Eisbär Steffen Ziesche zwei neue Co-Trainer an seine Seite, zudem mit Jake Jensen einen Fitness-Coach und mit Sebastian Elwing einen speziellen Torwart-Trainer. Außerdem kümmert sich Eisbären-Legende Stefan Ustorf um das Scouting und den Nachwuchs. Auf dem Papier und an der Bande also alles bestens, aber nun muss auch geliefert werden, hofft man in L.A. - und natürlich auch unter den Fans.

Ausverkaufte Halle nicht mehr die Norm

Nur wenn die Leistung auf dem Eis stimmt, ist die Halle auf Dauer voll. Wollte man in den Meister-Jahren der Eisbären ein Ticket erstehen, musste man früh aufstehen. Fast immer verkündete damals Hallensprecher Uwe Schumann bei der Nennung der Zuschauerzahl "Ausverkauftes Haus". Diese Information konnte er zuletzt nur selten geben. Gegen Vizemeister Wolfsburg kamen nur 9.431 Zuschauer. Zwar halten die Dauerkarten-Inhaber ihrem Verein fest die Treue. Aber die sogenannten Event-Gäste kommen nicht mehr in so großer Zahl. Dazu bedarf es konstanter Leistungen, Siegesserien und einer euphorischen Stimmung in der Riesen-Mehrzweckhalle am Ostbahnhof.

Kompaktes Team mit sieben Neuzugängen

Dass die neuen Eisbären in der Lage sind, verloren gegangene Zuschauer und Fans zurückzugewinnen, haben sie im Spiel gegen Wolfsburg bewiesen, in dem sie frühere Kämpferqualitäten offenbarten - allen voran ihr alter und neuer Kapitän André Rankel, der mit seinen zwei Treffern das Team mitriss und auf die Siegerstraße brachte. Mit dem ehemaligen Ingolstädter Thomas Oppenheimer, dem NHL-erfahrenen James Sheppard, Flügelflitzer Sean Backman von den L.A. Kings, Rückkehrer Mark Olver und dem jungen Bayern Martin Buchwieser haben die Eisbären gleich fünf neue Stürmer im Aufgebot, die für mehr Angriffsdruck sorgen sollen. Der mittlerweile 40-jährige finnische Keeper Petri Vehanen ist nach wie vor ein großer Rückhalt im Eisbären-Gehäuse. Davor wurde die Abwehr verstärkt mit dem Mannheimer Daniel Richmond und KHL-Profi Blake Parlett. Sieht man von dem durch einen Rückfall seiner Depression zunächst ausgefallenen Constantin Braun ab, verfügt der Rekordmeister mit 27 Spielern über ein kompaktes und schlagkräftiges Team, das sich finden und steigern muss. Dann muss der Traum vom achten Titel kein unrealistisches Ziel bleiben. Aber die Saison hat ja, wie gesagt, gerade erst begonnen.