Genau 550 Tage ist es her, dass Mark Olver mit seinem Bruder Darin für die Eisbären Berlin auf dem Eis gestanden hat. Damals verloren sie gemeinsam das entscheidende siebte Spiel im Playoff-Viertelfinale gegen Köln. Am Donnerstag um 19.30 Uhr gibt es ein Wiedersehen in Ingolstadt. Dorthin war Darin Olver im Sommer nach sechs Spielzeiten und zwei Meistertiteln mit dem Hauptstadtclub gewechselt.