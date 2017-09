Auswärtsspiel in Halberstadt

Fünf Spiele, fünf Siege! Energie Cottbus ist in der Fußball-Regionalliga derzeit das Maß aller Dinge. Auf ein Ende ihrer Serie haben sie noch keine Lust - auch nicht am Sonntag in Halberstadt, wo ein alter Bekannter auf die Lausitzer wartet. Von Andreas Friebel