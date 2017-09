Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beide Heimspiele des Wochenendes gewonnen. Nach dem 2:1 gegen Wolfsburg vom Freitag besiegten sie am Sonntag die Straubing Tigers in der Arena am Ostbahnhof mit 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Thomas Oppenheimer, Mark Olver und Micki DuPont trafen in einem hart umkämpften Spiel für die Berliner, die sich über ein Sechs-Punkte-Wochenende freuen konnten.