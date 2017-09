Mit acht Punkten Vorsprung führt Energie Cottbus derzeit die Tabelle in der Fußball-Regionalliga Nordost an. In sieben Spielen gelangen sieben Siege. Doch obwohl Trainer Claus-Dieter Wollitz am Samstag beim Berliner AK die "weiße Weste" behalten will, sinken die Chancen auf eine Fortsetzung der Erfolgsserie. Und das liegt unter anderem am möglichen Ausfall von Toptorjäger Streli Mamba. Der war in dieser Saison bereits neun Mal erfolgreich.

Doch irgendwie hat sich der Stürmer offenbar am vergangenen Sonntag, im Topspiel gegen den BFC Dynamo (3:1) verletzt. "Er klagte in der Halbzeit über Schmerzen und wurde untersucht. Dabei wurde nichts festgestellt. Kurz nach Wiederanpfiff musste Streli dann ausgewechselt werden. "Wir wissen aktuell noch nicht was er hat. Oder ob er überhaupt eine Muskelverletzung hat." Ob Mamba am Samstag spielen kann, ist sehr fraglich.