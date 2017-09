Energie Cottbus hat auch das achte Saisonspiel in der Regionalliga Nordost gewonnen und steht weiter mit großem Vorsprung an der Tabellenspitze.



Gegen den Berliner AK ging es den Lausitzern allerdings nicht annähernd so leicht vom Fuß, wie in vielen anderen Partien dieser Saison. Ohne Topstürmer Streli Mamba (9 Tore) und die ebenfalls verletzten Benjamin Förster und Felix Geisler begann Energie mit dem 19-jährigen Gabriel Boakye in der Spitze.

Energie Co-Trainer Frank Eulenberg hatte vor dem Spiel im rbb angekündigt der fußballerische Ansatz des Berliner AK könnte Energie zugute kommen. Tatsächlich war von diesem Vorteil im Spiel dann nur wenig auszumachen. Der BAK spielte mutig, hielt den Favoriten vom eigenen Tor fern, und so kam Cottbus erst in der 33. Minute zur ersten echten Chance durch Lasse Schlüter, der nach Vorlage von Viteritti per halbvolley verzog. Sehr deutlich war das Fehlen der Stammstürmer dem Spiel von Energie anzumerken.