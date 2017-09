Keine Überraschung im Brandenburger Landespokal: Fußball-Regionalligist Energie Cottbus erreicht das Achtelfinale dank eines deutlichen 7:1-Erfolgs gegen den zwei Klassen tiefer spielenden SV Falkensee-Finkenkrug. Der Vorjahressieger dominierte die Partie vor 700 Zuschauern und ging bereits früh in Führung durch Tore von Lasse Schlüter (2.) und Kapitän Marc Stein (10.). Die Gastgeber steckten nicht zurück, erzielten nach einem schön rausgespielten Angriff durch Patrick Lenz den Anschlusstreffer zum 1:2 (17.).

Nur drei Minuten später kombinierten sich die Cottbuser über drei Stationen durch die gegnerische Hälfte - Fabio Viteritti vollendete nach tollem Pass in die Schnittstelle zum 1:3 (20.). Kurz vor der Pause traf ausgerechnet der Falkenseer Cedric Burchardi nach einem Freistoß per Kopf zum 1:4 ins eigene Tor (40.).

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhte der 19-jährige Gabriel Boakye zum 1:5 (49.) - die Vorentscheidung. Malte Karbstein (81.) und Kevin Weidlich (88.) sorgten spät für den 1:7-Endstand. In der Regionalliga Nord-Ost muss Tabellenführer Cottbus am kommenden Sonntag bei Germania Halberstadt antreten. Energie hat in der Liga aktuell fünf Punkte Vorsprung auf den Zweiten BFC Dynamo.