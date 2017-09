Michael Funke liebt und lebt Skaten. Der 25-jährige Berliner übt ständig seine Tricks und teilt sein Wissen mit Anfängern in Skatekursen. "Ich verbringe die meiste Zeit meines Lebens auf dem Brett", sagt er. Bei "Snipes - squad up Berlin" tritt er am Samstag gegen andere Top-Skater an. Einzelkämpfer kommen bei dem Wettbewerb im Märkischen Viertel aber nicht weit, betont Organisator Daniel Kalthoff: "Die Skater werden nicht - wie sonst üblich - alleine skaten, sondern die schließen sich in Dreier-Crews aus Freunden zusammen und bestreiten dann diesen Contest quasi gemeinsam." Das Miteinander steht im Mittelpunkt.



Der Eintritt für Zuschauer ist frei und die werden an der Piste rundum versorgt. "Es gibt was auf die Ohren", meint Daniel Kalthoff: "Es ist Skaten und Hip-Hop. Das sind ja im Prinzip die zwei wichtigsten Jugendkulturen, die es gibt, und die kommen morgen zusammen. Wir bauen neben dem Skateboard-Contest eine Bühne auf, und da werden auf jeden Fall ein paar sehr interessante DJs auflegen."