1. FC Union Berlin in der englischen Woche - Mit Rotation zurück in die Spur

18.09.17 | 18:39 Uhr

Bereits morgen muss der 1. FC Union in der 2. Bundesliga beim SV Sandhausen wieder ran. Die Kurpfälzer sind überraschend gut in die Saison gestartet. Cheftrainer Kenan Kocak steht mit seiner Mannschaft in der Tabelle sogar vor den Köpenickern. Von Philipp Büchner und Mathias Ehlers



Es klemmt im Getriebe des 1. FC Union. Der erklärte Aufstiegsaspirant tut sich schwer, auf Touren zu kommen. Seit vier Spielen schon warten die Köpenicker auf einen Sieg und verlieren so langsam den Anschluss zur Tabellenspitze. Doch Zeit, um sich die Wunden zu lecken, bleibt in einer englischen Woche nicht. Schon am Dienstagabend muss das Team von Chef-Coach Jens Keller nach Sandhausen.

Damit die Reise ins Heidelberger Umland ein Erfolg wird, hat Keller einen Plan. "Wir wollen Frische reinbringen", sagt der 46-Jährige. Er sieht einen konditionellen Vorteil seines Teams, schließlich war der SV Sandhausen zuletzt am Sonnabend im Einsatz (1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern) und hatte damit einen Tag weniger Pause als die Spieler des 1. FC Union. Zudem sollen personelle Änderungen helfen, Union wieder auf Kurs zu bringen. "Viele Spieler haben es auch verdient, dass sie mal spielen", findet Keller. Wer dafür weichen soll, will der Trainer noch nicht sagen. Eventuell wird es Akaki Gogia treffen. Der Neuzugang aus Dresden musste zum Saisonbeginn wegen einer Fersenverletzung aussetzen und sucht noch nach seiner Form. Auch Toni Leistners Einsatz ist nicht sicher. Der Abwehrchef ist zwar eigentlich gesetzt, nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Eintracht Braunschweig humpelte er jedoch vom Platz.



Unions Eroll Zejnullahu (in Schwarz-Weiß) - aktuell an Sandhausen verliehen.

Polter: "Keiner kann sich sicher sein"

Der Konkurrenzkampf innerhalb des Teams soll helfen, die Konzentration hoch zu halten. Auf eine mögliche Rotation angesprochen, schmunzelt Stürmer Sebastian Polter: "Noch bin ich kein Trainer, das dauert noch 15 Jahre. Aber keiner kann sich sicher sein, von Beginn an zu spielen." Auch Polter und seine Kollegen sehen die Kellers Defvinition von "Frische" als Schlüssel zum Erfolg. "Sandhausen verfügt über eine gute Spielphilosophie, spielt aggressiv. Da müssen wir wach sein", sagt Polter. Der Höhenflug der Mannschaft von Trainer Kenan Kocak kommt für Außenstehende überraschend. Seit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga 2012 stand Sandhausen am Saisonende nie auf einem einstelligen Tabellenplatz. Für Unions Innenverteidiger Fabian Schönheim ist der derzeitige vierte Tabellenrang jedoch keine allzu große Überraschung: "Sie sind über Jahre zusammengeblieben und mittlerweile etabliert in der Liga. Da sind viele Spieler dabei, die ich gut kenne." Der bekannteste ist wohl Eroll Zejnullahu, den der 1. FC Union für die aktuelle Saison nach Sandhausen ausgeliehen hat. Der in Berlin geborene ist Nationalspieler für den Kosovo und wird die Partie gegen Berlin allerdings angeschlagen verpassen. Zejnullahu fällt mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel länger aus.

