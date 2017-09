Und schon kurz nach Anpfiff der Partie wurde klar, dass sich Keller etwas hatte einfallen lassen. Die "Eisernen" spielten eine Art Manndeckung über den ganzen Platz, attackierten ihre Gegenspieler früh und blieben dann jeweils am Mann dran. Der Sinn hinter dieser Maßnahme: Die Räume dicht zu halten und die Auer nicht zur Entfaltung kommen zu lassen und somit zwangsläufig Fehler zu provozieren - das alles war nicht ganz risikofrei. Neben der sehr laufintensiven Taktik, würden sich bei eigenen Fehlern schnell Räume für die Auer bieten. In den ersten fünf Minuten war beiden Mannschaften eine gewissen Eingewöhnungsphase anzumerken. Die Offensivaktionen gingen nicht über Ansätze hinaus: Die Auer suchten mit einem langen Ball Stürmer Pascal Köpke, doch Union-Torhüter Busk hatte aufgepasst. Auf der anderen Seite brachte Christopher Trimmel eine Flanke von der rechten Seite in die Mitte, doch er fand keinen Abnehmer. Flanken von außen sollten sich durchaus als probates Mittel erweisen. In der Mannschaft der Auer stand kein Spieler auf dem Platz, der 1,85 Meter überragte.

Das Spiel nahm dann langsam Fahrt auf: Hedlund schloss nach einem Konter aus 20 Metern ab, doch der Ball ging weit über das Tor (8.). Im Zentrum standen beide Mannschaften massiert, die Berliner suchten immer wieder den Weg über außen. Union musste sich etwas einfallen lassen, um die stabile Fünferkette der Auer bei eigenem Ballbesitz zu knacken. Das gelang in den ersten fünfzehn Minuten auch immer wieder, nur Torchancen wollten nicht wirklich dabei herausspringen. So entwickelte sich eine taktisch hoch interessante, aber an Torchancen sehr arme Begegnung. In der 19. Minute dann die erste echte Torchance für die leicht favorisierten Hauptstädter: Polter spielte raus auf die linke Seite zu Hedlund, der in der Mitte Skrzybski bediente, der den Ball annahm - doch ein Abwehr-Bein der Auer verhinderte die Führung. Union bekam nun das Spiel immer besser in den Griff.

Ohne personelle Veränderungen ging es dann in die zweite Hälfte. Die ersten Eindrücke des zweiten Spielabschnitts waren dann vielversprechend. So wohl Union als auch Aue schienen sich in der Kabine etwas vorgenommen zu haben: und zwar mehr Offensive. In der 48. Minute hatte Erzgebirge dann nach einer abgewehrten Ecke im Nachschuss den ersten Torabschluss. Christian Tiffert schloss aus 20 Metern ab – doch der Ball zischte über das Tor. Es war der Auftakt einer Drangphase der Sachsen. Die Auer setzten sich in der Hälfte der Unioner fest und hatten immer wieder Abschlüsse. In den ersten Minuten war bereits mehr Offensiv-Power der Auer zu sehen, als in der gesamten ersten Hälfte. An Union liefen die ersten Minuten komplett vorbei. Zwischenzeitlich wirkten die "Eisernen" ideenlos gegen einen tiefstehenden und gut verteidigenden Gegner. Aue blieb weiterhin in der Offensive am Drücker: Leistner und Co. mussten in der Abwehr ein ums andere Mal in höchster Not retten.

Jens Keller feuerte seine Spieler vom Seitenrand an und das zeigte Wirkung. In die Druckphase von Aue hinein ging Union in Führung. Trimmel spielte auf der rechten Seite auf Stürmer Sebastian Polter, der sich im Strafraum Platz verschaffte und den Ball punktgenau zwischen zwei Abwehrspieler auf den Kopf von Marcel Hartel flankte. Der musste nur noch einnicken - ganz starke Aktion von Polter (55.). Nach dem 1:0 waren deutliche Anweisungen von der Unioner-Trainerbank zu vernehmen. Die "Eisernen" sollten sich fallen lassen und den Auern den Spielaufbau überlassen. Das Spiel steckte im Anschluss so ein wenig in einer neuen Findungsphase, mit einer großen Chance für Aue (64.), als Union eiskalt zuschlug. Nach einer Ecke verlor Polter zunächst das Kopfballduell in der Mitte, Pedersen kam außen an den zweiten Ball, köpfte in die Mitte wo Polter nicht abschaltete und nickte ein - 2:0 in der 70 Minute.

Das Spiel nahm dann richtig an Fahrt auf. Im Gegenzug die Auer mit einem schönen Spielzug: Der Ball kam nach außen zu Nazarov, der den Ball in die Mitte brachte, wo der Auer Betram mutterseelenallein gelassen den Ball wuchtig ins linke untere Eck köpfte – Busk ohne Abwehrchance (73.). Es war also nichts mit der Vorentscheidung für Union. Das Spiel war wieder spannend. Es war nun ein offener Schlagabtausch. Aue griff an, Union konterte. Die größte Möglichkeit hatte der eingewechselte Kreilach, der aus 16 Metern mit links zum Schuss kam, den Ball aber am langen Pfosten vorbei schob. Aue warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, doch Union bekam den knappen 2:1-Sieg über die Zeit. Union Berlin geht mit einem postivien Ergebnis in die Länderspielpause.