Lange Zeit sah es nach einem ungefährdeten Sieg für Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen aus, am Ende wurde es aber noch mal eng: Die Berliner brachten ein 2:1 ins Ziel und verbessern sich in der Bundesliga-Tabelle auf den achten Platz.

Wie angekündigt setzte Dardai weiter auf sein Rotationsprinzip – Stark, Darida, Kalou und Ibisevic rückten wieder in die Startelf. Bereits in der ersten Minute war Torhüter Rune Jarstein gefordert, konnte einen Schuss von Brandt aber ohne Probleme parieren. Anschließend kam die Mannschaft von Trainer Pal Dardai immer besser ins Spiel und erarbeitete sich Chancen.

Die beste hatte Mathew Leckie (9.), als er allein aufs Leverkusener Tor zulief, doch Panagiotis Retsos konnte mit einer präzisen Grätsche klären. Der australische Neuzugang hatte bisher drei von Herthas vier Saisontoren erzielt und knüpfte auch in diesem Spiel an seine guten Leistungen an. In der 16. Minute brachte er die Berliner mit einem sehenswerten Schuss mit 1:0 in Führung. Er kam mit viel Tempo in den Strafraum und schlenzte den Ball unhaltbar ins lange Eck.