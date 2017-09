0:1 in Östersund - Hertha BSC stolpert in Schweden

28.09.17 | 20:55 Uhr

Es war ein Abend zum Vergessen für Hertha BSC: Ein fragwürdiger Handelfmeter entschied das Europa-League-Spiel in Östersund zuungunsten der Berliner. Allerdings blieb die Elf von Pal Dardai auf dem schwedischen Kunstrasen einiges schuldig.

Unterschätzen. Ein Wort wie ein rotes Tuch im Fußballgeschäft. Die vermeintlich Großen der Branche werden niemals müde, vor jedem Spiel doppelt und dreifach sicherzugehen, dass auch jeder versteht, man würde den kommenden Gegner mitnichten unterschätzen. So wirkte es unausgesprochenerweise auch bei Hertha BSC vor dem Spiel gegen den Tabellensechseten der schwedischen Liga in der Uefa Europa League: den Östersunds FK. Viel mehr David gegen Goliath ging nicht. Der Mannschaftswert der Östersunder: Acht Millionen Euro. Zum Vergleich: Knapp so viel bezahlte Hertha allein für den momentan verletzten neuen Stürmer Davie Selke. Ohne den Gegner also unterschätzen zu wollen und "ein hartes Spiel" erwartend, ließ Hertha-Trainer Pal Dardai mit Mathew Leckie, Marvin Plattendhardt, Karim Rekik und Rune Jarstein trotzdem vier absolute Säulen und Stammspieler in der Hauptstadt. Stattdessen fanden sich einige Nachwuchsspieler im Kader wieder. Auf der anderen Seite stand der kleine Östersund FK und dessen Spieler vor dem größten Abend ihrer Karriere.



Hertha in den ersten Minuten druckvoll

8900 Zuschauer in der Jämtkraft Arena wollten das kleine Stadion in einen Hexenkessel verwandeln - dementsprechend gut die Stimmung, ein richtiger Hexenkessel wurde es jedoch nie. Das Spiel begann, wie es erwartet wurde. Hertha hatte in den ersten Minuten die totale Spielkontrolle und zeigte mit guten Kombinationen immer wieder die eigene spielerische Überlegenheit. Die Abwehrreihe um den hochveranlagten Jordan Torunarigha stand ebenfalls sicher und ließ überhaupt nichts zu - der 20-Jährige sollte jedoch noch zur tragischen Figur des Abends werden. Im ersten regulären Europapkal-Auswärtsspiel seit 2774 Tagen für die Berliner ließen auch die ersten Torchancen nicht lange auf sich warten: In der siebten Minute bereits spielte Kapitän Vedad Ibisevic einen wunderbar öffnenenden Pass auf Alexander Esswein, der alleine vor dem schwedischen Keeper auftauchte. Der Abschluss und der anschließende Nachschuss waren aber weder platziert noch kraftvoll genug. So sollte es jedoch in der Folge weitergehen. Den nächsten Hochkaräter hatten die Berliner sechs Minuten später auf dem Schlappen, beziehungsweise auf dem Kopf: Der in der Anfangsphase sehr auffällige Esswein flankte von der rechten Seite in die Mitte. Dort lauerte Startelf-Debütant Valentino Lazaro und kam völlig alleingelassen von der Östersunder Abwehr aus kurzer Distanz zum Kopfball - doch Keeper Ayf Keita warf sich in den Ball und parierte. Den Nachschuss konnte Ibisevic dann nicht verwerten. Der Eindruck einer hochkonzentrierten Hertha-Mannschaft bestätigte sich nach und nach. Vom gefürchteten Unterschätzen: keinerlei Spur. Die Berliner erspielten sich noch weitere Torchancen bis zur 20. Minute: Unter anderem Sebastian Langkamp probierte es nach einer Ecke mit dem Kopf. Die Lufthoheit, das stellte sich schnell heraus, lag ganz auf Seiten der "Alten Dame".



Ein umstrittener Handelfmeter wird zum Knackpunkt

Es hatte den Anschein, als könnte es ein vergleichsweise problemloser Abend für Hertha BSC werden. Doch dann stellte sich die Partie binnen Sekunden auf den Kopf - und der Abend von Jordan Torunarigha begann den Bach runter zu gehen. Nach einem Konter der Östersunder, dem ersten wirklich ernstzunehmenden, klärte Per Skjellbred per Kopf in die Mitte, wo die Östersunder den zweiten Ball bekamen. Jordan Torunarigha suchte den Zweikampf und bekam den Ball unglücklich gegen die Hand - im Strafraum. Der italienische Schiedsrichter Luca Banti entschied nach kurzer Bedenkzeit auf Elfmeter. Eine fragwürdige Entscheidung, da Torunarigha bei dieser Aktion aus kürzester Distanz keine Absicht vorgeworfen werden konnte. Östersund Kapitän Nouri war das alles völlig egal - er ließ mit einem flachen Schuss in die Mitte Hertha-Torwart Thomas Kraft keine Chance. Dieses Tor aus dem Nichts sollte das Spiel der Hertha in seinen Grundfesten erschüttern. Die Berliner wirkten angeschlagen, zuweilen sogar beeindruckt und verunsichert. Nach einer halben Stunde wird sich der eine oder andere verwundert die Augen gerieben haben. Östersund kam vor der Pause zu weiteren Chancen, doch ein starker Thomas Kraft verhinderte Schlimmeres für die Gäste. So ging es mit 0:1 aus Sicht der Herthaner in die Halbzeit und erste Zweifel an der Rotation Dardais kamen auf.



Hertha erholt sich nicht mehr

Die zweite Halbzeit begann etwas benebelt: Nicht etwa auf dem Platz, sondern im Gästeblock. Die 600 Mitgereisten konnten sich ein kleine Pyro-Show nicht verkneifen. Den Durchblick fanden jedoch die Schweden als erste wieder: Kurz nach der Halbzeit tauchten sie gefährlich vor dem Tor der Herthaner auf. Auch nach der Pause kamen die Berliner nie wirklich ins Spiel. Ibisevic hatte in der 55. Minute noch die beste Möglichkeit. Danach kam ganz lange nichts Zwingendes nach vorne. Der Underdog wiederum erspielte sich immer wieder große Chancen (61./70./87.). Vor allem Torunarigha wirkte ein ums andere Mal arg verunsichert. Auch Pal Dardai sah man den Frust an der Seitenlinie immer deutlicher an. Im Verlauf der zweiten Halbzeit wechselte er mit Duda, Stocker und Darida frische Kräfte ein, die das Spiel der Hertha deutlich belebten. Doch von der 55. Minute war über eine halbe Stunde kein Torschuss der Hertha zu verzeichnen. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hetkisch: Die Gäste warfen alles nach vorn und kamen zu Chancen durch unter anderem Valentin Stocker (89. ). Doch es reichte nicht. Völlig frustriert verfolgten die geschlagenen Hertha-Profis den ausgelassenen Jubel über das nächste Fußball-Wunder des Östersunds FK. Mit der 0:1-Blamage beim schwedischen Underdog in der Europa League haben die Berliner die Generalprobe für den Liga-Schlager gegen den FC Bayern deutlich verpatzt. Damit wartet das Team von Trainer Pal Dardai nach zwei Vorrundenspielen weiter auf den ersten Sieg und das erste Tor und muss früh ums Weiterkommen zittern. "Wir wollten nach Europa, jetzt müssen wir uns mit europäischen Mannschaften messen - heute hat es nicht gereicht", sagte Dardai enttäuscht. Ob die Rotation das richtige Mittel war? Sendung: Inforadio, 29.09.2017, 00:00 Uhr