Der 1. FC Union Berlin steckt in der 2. Fußball-Bundesliga in einer Krise und wartet nun seit fünf Spielen auf einen Sieg. Beim SV Sandhausen unterlag die Mannschaft von Trainer Jens Keller mit 0:1. Und das war durchaus verdient.

Im Sandhauser Hardtwald-Stadion waren die Gastgeber vor 4.893 Zuschauern von Beginn an spielbestimmend. Schon nach vier Minuten hatte Union Glück, als Fabian Schönheim einen Schuss von Philipp Klingmann auf der Torlinie rettete. In der von Zweikämpfen dominierten Partie hatten die Eisernen zwar mehr Ballbesitz, die Chancen erarbeitete sich jedoch Sandhausen. So auch in der 39. Minute bei einem Freistoß von Leart Paqarada, den Torhüter Jakob Bust parieren konnte.