Seit fünf Spielen wartet Union Berlin in der 2. Fußball-Bundesliga auf einen Sieg. Nun geht es ausnahmsweise nicht gegen ein Spitzenteam wie zuletzt, sondern das Schlusslicht. Dabei setzt Trainer Jens Keller am Montag gegen Kaiserslautern auf altbewährte Stammkräfte.

Mit bewährten Stammkräften will Fußball-Zweitligist Union Berlin in die Erfolgsspur zurückfinden. Beim Heimspiel am Montag (20.30 Uhr) gegen den Tabellenletzten 1. FC Kaiserslautern dürften Stammkräfte wie die Abwehrspieler Toni Leistner und Christopher Trimmel, Mittelfeldmann Felix Kroos sowie die Angreifer Sebastian Polter und Simon Hedlund wieder in der Startelf stehen.

Sie alle hatten am Dienstag bei der tristen 0:1-Niederlage in Sandhausen nicht in der Anfangsformation gestanden, weil sie angeschlagen waren oder komplett geschont wurden.