Von Beginn an leistete sich die Deutsche Mannschaft einige Fehlpässe, agierte nachlässig und konnte auch im Spielaufbau nicht überzeugen. Nach einer halben Stunde kam die Mannschaft von Bundestrainerin Steffi Jones zwar besser ins Spiel, doch die Schüsse der Potsdamerin Tabea Kemme (33./38.) gingen am Tor vorbei. In der zweiten Halbzeit leitete Kemme dann mit Glück das Führungstor für Deutschland ein. Die Tschechin Eva Bartonová beförderte den Ball nach einer Flanke unbedrängt ins Tor.

Die nächsten Spiele bestreitet die deutsche Auswahl am 20. Oktober gegen Island und am 24. Oktober gegen die Färöer Inseln. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM. Das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaften findet am 7. Juni im Pariser Prinzenpark statt. Einen Monat später wird das Finale in Lyon ausgetragen.