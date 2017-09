Die Füchse Berlin haben in der neuen Saison der Handball-Bundesliga auch ihre dritte Partie gewonnen. Der Hauptstadtclub hatte am Sonntag beim knappen 30:28 (16:16) bei Aufsteiger TV Hüttenberg aber mehr Schwierigkeiten als erwartet. Erst eine Leistungssteigerung in der 2. Hälfte brachte den am Ende verdienten Sieg. Die treffsichersten Berliner waren vor 1.731 Zuschauern in der Sporthalle Gießen-Ost Torjäger Petar Nenadic mit acht und Nationalspieler Fabian Wiede mit fünf Toren.