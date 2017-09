Henrik Rödl ist neuer Basketball-Bundestrainer. Der bisherige Assistent von Chris Fleming beerbt den US-Amerikaner, der den Posten nach der Europameisterschaft aufgegeben hatte. Dies gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Montag bekannt.

Der 48-jährige Rödl gehörte als Nationalspieler zum Europameisterteam von 1993. An der Seite von Dirk Nowitzki holte er 2002 in Indianapolis WM-Bronze. Als Profi wurde der gebürtige Offenbacher mit Alba Berlin sieben Mal in Folge Meister. Zuvor hatte Rödl vier Jahre in den USA gespielt und mit der University of North Carolina den College-Titel geholt.

Als Trainer führte Rödl Alba Berlin 2006 zum Pokalsieg. Ab 2010 betreute der 178-malige Nationalspieler Bundesligist fünf Jahre lang TBB Trier. Seit Januar 2016 war der bisherige A2-Nationaltrainer Flemings Assistent beim A-Team.

Sendung: Inforadio, 18.09.2017, 10.40 Uhr