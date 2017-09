Der letzte Sieg gegen Werder ist lange her - fast vier Jahre. Und auch am Sonntag konnte Hertha BSC gegen die Bremer nicht gewinnen. Am Ende stand es im Berliner Olympiastadion 1:1.

Hertha BSC hat erneut gegen Werder Bremen nicht gewinnen können. Die Berliner mussten sich am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem 1:1 (1:0) gegen die Hanseaten begnügen.

Mathew Leckie brachte Hertha am Sonntag in der 38. Minute mit seinem dritten Saisontor in Führung. Thomas Delaney (59.) gelang vor 49.118 Zuschauern der Ausgleich für die Bremer - damit sicherte er seinem Team den ersten Punkt in dieser Saison. Die Berliner warten nun seit acht Spielen auf einen Erfolg gegen Werder. Zuletzt hatte Hertha am 13. Dezember 2013 gegen Werder gewonnen (3:2).

In der Partie gab Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus als erste Frau ihr Bundesliga-Debüt. Die Polizeihauptkommissarin unterband erste Nickligkeiten rigoros, aber auch unaufgeregt. Bei einer der wenigen brenzligen Entscheidungen lag sie richtig, als sie vor dem Führungstor von Leckie auf Vorteil entschied.

