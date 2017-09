Die Geschichte von Hertha BSC gibt es jetzt auch fürs Ohr: In "Hertha BSC - Das Hörbuch" wird durch Originalaufnahmen und Exklusiv-Interviews die 125-jährige Geschichte der "alten Dame" lebendig. Entsprechend stilecht war am Dienstag die Vorstellung des Hörbuchs.

Mehr Hertha-Tradition geht nicht: Wo sollte Sportjournalist und "Alte Dame"-Experte Michael Jahn sein neues Hörbuch besser vorstellen, als in Berlin-Gesundbrunnen? Dem Ort, an dem einst die legendäre "Plumpe", das ehemalige Stadion von Hetha BSC stand.

Der Untertitel seines Hörbuchs "Hertha BSC - Das Hörbuch" lautet: "Mein Herz schlägt Blau-Weiss". Genau das tut es auch in der urigen altberliner Kneipe "Bierbrunnen" - und das seit Jahrzehnten. Der "Bierbrunnen" befindet sich in Berlin-Wedding - in der Behmstraße - hier wohnte damals die Hertha-Legende der 30er-Jahre, Torjäger Hanne Sobek. Ein geschichtsträchtiger Ort also und eine logische Wahl für die Premierenlesung des ersten Hörbuchs über Hertha BSC.