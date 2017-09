Die Generalprobe in der Europa-League beim Fußball-Zwerg aus Östersund: ordentlich vergeigt. Am Sonntag kommt ein anderes Kaliber ins Berliner Olympiastadion. Vor dem Spiel gegen den Rekordmeister aus München ist vor allem die Torflaute ein Thema.

Da war er also, dieser berühmte Knoten, der zum Platzen gebracht werden muss. Sei es durch ein Eigentor oder durch einen Fehlpass des Gegners - das ist dem Coach völlig egal. Jede Mannschaft durchlebt solche Situationen philosophiert Dardai weiter. Irgendwann klappen die Dinge automatisch wieder. Dass das am Sonntag gegen den angeknacksten Rekordmeister bereits passiert, wäre den Berlinern dringend empfohlen. Seit 270 Pflichtspielminuten ist die "Alte Dame" ohne Torerfolg.

Trainer Pal Dardai muss bei der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Spiel seiner Hertha gegen den FC Bayern am Sonntag (15:30 Uhr) schmunzeln. Es geht um das Toreschießen. Es ist nicht erst nach der jüngsten 0:1-Niederlage gegen den krassen Außenseiter aus Schweden in der Europa-League das dominierende Thema. "Heute im Training haben wir eine enge Spielform probiert. Normalerweise musst du da jede Minute ein Tor schießen. In der ersten Halbzeit fielen kaum Tore, da fragt man sich schon was los ist. Und in der zweiten Halbzeit fiel dann jede halbe Minute ein Tor", schildert der Ungar am Freitag die Szenen auf dem Feld. "Irgendwann platzt das einfach."

Äußerst interessant ist auch, was der 41-jahrige Trainer zur Stimmung in und um die Mannschaft zu sagen hat. Es sind bei Dardai oftmals die Nebensätze, die viel über das Innenleben im Team verraten. Ganz beiläufig sagt er, dass auch die Spieler, die in Östersund nicht dabei waren "gut trainiert haben. Keiner hat eine komische Ausstrahlung", so der Ungar. Heißt im Klartext: Trotz der durchaus umstrittenen Rotation im europäischen Wettbewerb, macht keiner der Spieler Stunk. Gegen die Bayern ist davon auszugehen, dass Dardai im Vergleich zum Östersund-Kick auf bewährte Kräfte setzt. Der Australier Mathew Leckie zum Beispiel, der beim Europa-League-Spiel noch in der Hauptstadt gelassen worden war, wirke fit und erholt, so der Trainer.

Einer, der die Partie des Donnerstagabends ebenfalls von der Couch verfolgte, rückte am Freitag mehrfach in den Fokus: Linksverteidiger Marvin Plattenhardt wurde nicht nur erneut in den Kader der deutschen Nationalmannschaft für das WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland berufen, er verlängerte auch seinen laufenden Vertrag bei Hertha BSC vorzeitig. "Ich freue mich auf die kommenden Jahre hier in Berlin", so das Statement des 25-Jährigen. Geschäftsführer Michael Preetz war voll des Lobes: "Der große Wert von Marvin Plattenhardt ist für Hertha BSC hinlänglich bekannt. Er hat sich in den vergangenen Jahren super entwickelt, ist zum Nationalspieler gereift", so Preetz. "Wir wollen gemeinsam unsere Ziele erreichen."