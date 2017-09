Trotz des Mammut-Programms mit sechs Spielen in 18 Tagen wirkt der ungarische Coach auffällig locker. Er lacht viel, macht Späße. Am Sonntag geht es für ihn und seine Mannen in der Fußballbundesliga gegen Hoffenheim - in Sinnsheim. Das ist in sofern vielleicht wichtiger anzufügen als normalerweise, da die Kraichgauer in ihrer eigenen Arena seit 19 Heimspielen ungeschlagen sind. Demenstsprechend findet der Hertha-Coach positive Worte für die Bayern-Besieger des vergangenen Wochendes: "Ich finde, die haben einen sehr guten Trainer. Die Mannschaft ist fleißig und hat Qualität. Die machen das gut."

Eines wird sich aus dem Spiel vom Donnerstag, dem "halbgelungenen" Start in die Europaleague gegen Athletic Bilbao, fortsetzen: Dardai wird wieder rotieren. Beim 0:0 gegen die Basken waren am Donnerstag fünf ausgeruhte Spieler im Vergleich zum vergangenen Wochenende in der Startelf. Am Sonntag in Sinnsheim werden es "drei, vier frische Spieler" sein. Die Berliner stehen in dieser Saison vor einer großen Unbekannten: Die Dreifachbelastung Bundesliga, Euroleague und DFB-Pokal schaffen neue Anforderungen an den Berliner Kader.

Eine Baustelle hat Trainer Dardai jedoch im Hinblick auf das Spiel gegen die Hoffenheimer ausgemacht: "Am Sonntag muss jemand das Siegtor machen", wies der Ungar zugleich auf das aktuell größte Manko der Berliner hin. In der Offensive fehlt derzeit die Effektivität. Drei Tore in drei Bundesliga-Spielen - zu wenig für die Berliner Ansprüche. Auch in der Eurolegue am Donnerstag wurden zu viele Chancen vergeben.

Und als wäre nicht alles momentan schon neu und aufregend genug, steht Hertha in am Sonntag vor einer Premiere: Anpfiff gegen Hoffenheim ist um 13.30 Uhr - gewöhnungsbedürftig. Viel Zeit über das alles nachzudenken, bleibt den Spielern sowieso nicht. Am Samstag wird vormittags in Berlin trainiert, am Nachmittag bricht die Mannschaft nach Sinnsheim auf. Begleitet wird der Hertha-Tross von blau-weißen Anhängern.



"Wir müssen jetzt so gut wie möglich regenerieren und fahren dann mit breiter Brust nach Hoffenheim", gibt Linksverteidger Marvin Plattenhardt einen kurzen Ausblick. Innenverteidiger Sebastian Langkamp fügt an: "Man hat gegen Bilbao gesehen, dass die Leichtungsdichte in unserem Kader gut ist. Es ist wichtig für uns, dass wir von der Bank Entlastung bekommen". Gegen Hoffenheim schreiben die Berliner also das nächste Rotations-Kapitel. Der Beginn zumindest war vielversprechend.

Sendung: rbb Aktuell, 15.09.2017, 21.45 Uhr